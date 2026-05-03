Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 14 tutuklama

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 kişiden 2'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. İfade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli güvenlik önlemleri altında Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden 11'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri C.T.'nin ameliyat olduğu için taburcu edildikten sonra ifade vereceği, 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ile belediyenin eski genel sekreter yardımcısı tutuklu Durmuş Ali Arslan'ın da ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
