Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan 'rüşvet' soruşturmasında Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya tutuklandı. Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin (42) ile İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya (48) tutuklanırken, Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K. (35) ise adli kontrolle serbest kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında 22 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, İmar Şube Müdür Vekili Tuncay Kaya ile Bilgi İşlem Destek Elemanı Halil K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı, Serkan Temuçin ile Tuncay Kaya için tutuklama, Halil K. İçin ise adli kontrol talebinde bulundu. Nöbetçi hakimlik, Temuçin ve Kaya'nın tutuklanmasına, Halil K.'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'a dikkat! 4-2'lik maç sonunda yine aynı şeyi yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.