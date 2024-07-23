Antakya Medeniyetler Korosu Hatay'ın Ana Vatana Katılışının 85. Yıl Dönümünde Sahne Aldı

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında üç semavi din ve 6 mezhepten kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.

Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Antakya ilçesinde bulunan EXPO Kisecik Amfi Alanında konser verdi.

Şef Yılmaz Özfırat, yönetiminde koroyu dinleyen vatandaşlar seslendirilen şarkılara eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem saatin de sahneye yansıtıldığı konserde vatandaşlar koroyu ayakta alkışladı.

Konserde ayrıca Hatay Ortaokul öğrencilerinden oluşan Yeniden Doğuş Korosu'da şarkılarını seslendirdi.

Konsere Vali Mustafa Masatlı, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.