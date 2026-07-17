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Antakya'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Antakya'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde sokakta oynarken yola kaçan topun peşinden caddeye koşan 11 yaşındaki Umut İ., kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü M.A. gözaltına alındı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde sokakta oynarken yola kaçan topun peşinden caddeye koşan 11 yaşındaki Umut İ., kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü M.A. gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Alazı Mahallesi'nde meydana geldi. Umut İ., sokakta arkadaşlarıyla oynarken yola kaçan topu almak için peşinden caddeye çıktı. Bu sırada seyir halende olan M.A. yönetimindeki 31 AGN 107 plakalı kamyonet, çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede Umut İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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