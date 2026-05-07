Hatay'da takside 309 sikke ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında bir taksiden 309 tarihi sikke ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 309 sikke ele geçirilen taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında, şüphe üzerine bir taksiyi Serinyol Mahallesi trafik kontrol noktasında durdurdu.

Takside yapılan aramada tarihi değere sahip oldukları belirlenen 309 sikke ele geçirildi.

Ekipler, sürücü C.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
