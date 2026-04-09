Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtardı ve tahliye ile temizlik çalışmaları başlatıldı.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Araçlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak