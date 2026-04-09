Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, 9 mahalledeki 32 kişi kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi, tahliye ve temizlik çalışmaları için 170 personel ile bölgeye müdahale etti.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi 170 personelle, Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
