Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle 9 mahallede araçlarında mahsur kalan 9'u çocuk 32 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi 170 personelle, Antakya'da 110 bölgede, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde de yağıştan etkilenen noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.