Hatay'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki sürücü Sefa Bayraktar hayatını kaybetti. Pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

A.K. idaresindeki 46 NA 083 plakalı pikap, Tanışma-Bitiren yolunda Sefa Bayraktar'ın (25) kullandığı 31 ASK 518 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Pikabın sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
