Hatay'da konteynerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde konteynerden hırsızlık yaptığı öne sürülen A.K. adlı zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayının ardından şüpheliyi gözaltına alarak adliyeye sevk etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki konteynerden bakır kablo, termosifon, yangın tüpünün çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptığı çalışmayla kimliğini ve adresini tespit ettiği şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Küçük