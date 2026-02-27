Haberler

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'silahlı yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından aranan Y.B., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından aranan Y.B'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, adresini belirlediği şüpheli Y.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş
Haberler.com
