Hatay'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'silahlı yağma', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından aranan Y.B., emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından aranan Y.B'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, adresini belirlediği şüpheli Y.B'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Salim Taş