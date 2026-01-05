Haberler

Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akasya Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katındaki ikamette yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

