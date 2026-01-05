Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Akasya Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katındaki ikamette yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.