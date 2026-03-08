Haberler

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Hatay'da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir binanın tesisatında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 katlı binanın tesisatında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekinci Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın tesisatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.

Binada ikamet eden 30 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki

Savaş çığırtkanlarına verdi veriştirdi! Kendi halkınız bombalanıyor
İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı

Savaş suçu işlemekten hiçbir çekinceleri yok! Beyaz fosforla vurdular
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncusuna protesto