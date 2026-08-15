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Fethiye'de dehşet: Anne ve oğul hayatını kaybetti

Fethiye'de dehşet: Anne ve oğul hayatını kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Volkan Sütçü (50), birlikte yaşadığı annesi Fatma Sütçü'yü (74) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan Volkan Sütçü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Volkan Sütçü (50), annesi Fatma Sütçü'yü (74) tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Sütçü, birlikte yaşadığı annesi Fatma Sütçü'nün başına tabancayla ateş etti. Fatma Sütçü kanlar içinde yere yığılırken, Volkan Sütçü silahı bu kez kendisine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma Sütçü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Volkan Sütçü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sütçü, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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