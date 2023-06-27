Ankara'nın Sincan ilçesinde annesi Zeliha Yağmur'u bıçaklayarak öldüren Sefa Yağmur'un hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyerek balkondan girdiği öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Sefa Yağmur, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi.

Annesini öldüren şüpheli, eve çarşaf giyerek balkondan girmiş

ANKARA'nın Sincan ilçesinde annesi Zeliha Yağmur'u (53) bıçaklayarak öldüren Sefa Yağmur'un (27), hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyerek balkondan girdiği öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Sefa Yağmur, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi.

Sefa Yağmur, dün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan annesi Zeliha Yağmur'un evine balkondan girdi. Anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. Sefa Yağmur, yanında getirdiği bıçakla annesini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zeliha Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Yağmur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

- Olay yeri

- Sadık Cerit ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat BEKMEZCİ- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,