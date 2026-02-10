Annesini, kızını ve eşini öldürüp intihar eden hükümlü, cezaevinden 11 günlüğüne izinli çıkmış
AZRA TOPRAĞA VERİLDİAnkara'da cezaevinden izinli çıkan babası tarafından öldürülen Azra Cengiz, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
