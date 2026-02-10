Haberler

Annesini, kızını ve eşini öldürüp intihar eden hükümlü, cezaevinden 11 günlüğüne izinli çıkmış

Annesini, kızını ve eşini öldürüp intihar eden hükümlü, cezaevinden 11 günlüğüne izinli çıkmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AZRA TOPRAĞA VERİLDİAnkara'da cezaevinden izinli çıkan babası tarafından öldürülen Azra Cengiz, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

AZRA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan babası tarafından öldürülen Azra Cengiz, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti