Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi (2) - Haberler

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Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi (2)

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi (2)

YAKALANDIEdirne'de öğle saatlerinde benzin dökerek ateşe verdiği evde annesi Saliha Birincibubar'ın yaralanmasına neden olan Ünal Deniz, polis tarafından yakalandı.

YAKALANDI

Edirne'de öğle saatlerinde benzin dökerek ateşe verdiği evde annesi Saliha Birincibubar'ın yaralanmasına neden olan Ünal Deniz, polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz, gazetecilerin, "Evi neden yaktın?" sorusuna, "Hayır yok öyle bir şey" yanıtını verdi. Deniz, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Ünal Deniz Edirne Güncel Haberler

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