Annesi içerideyken evi ateşe verdi, 'Gidin söndürün' dedi (2)

YAKALANDI

Edirne'de öğle saatlerinde benzin dökerek ateşe verdiği evde annesi Saliha Birincibubar'ın yaralanmasına neden olan Ünal Deniz, polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz, gazetecilerin, "Evi neden yaktın?" sorusuna, "Hayır yok öyle bir şey" yanıtını verdi. Deniz, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.