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Anneler Günü'nde Bağımlılık Semineri Düzenlendi

Anneler Günü'nde Bağımlılık Semineri Düzenlendi
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Yeşilay Düzce Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla 'Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık' konulu seminer düzenledi. Etkinlikte Yeşilay Danışmanlık Merkezi uzmanı Gülbeyaz Çınar, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verirken, uzman vaiz Betül Aydın da konuyla ilgili sunum yaptı.

Yeşilay Düzce Şubesince, Anneler Günü dolayısıyla "Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık" konulu seminer düzenlendi.

Yeşilay ile Kaynaşlı Belediyesi işbirliğiyle Kaynaşlı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sosyal hizmet uzmanı Gülbeyaz Çınar, Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, uzman vaiz Betül Aydın tarafından "Annenin Toplumdaki Yeri ve Bağımlılık" konulu sunum yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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