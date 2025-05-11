Anneler Günü'nde anlamlı ziyaretler

Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Anneler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Yılancıoğlu, gazi annesi Ballı Duran ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın annesi Fadime Yılmaz'ı ziyaret etti.

Şube müdürleri ile öğrencilerin eşlik ettiği Yılancıoğlu, Duran ve Yılmaz'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyarette annelere çiçek verildi.