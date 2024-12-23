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El kadar bebeğini döverek öldüren anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet

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Antalya'da 1 yaşındaki Toprak bebek, "Kanepeden düştü" denilerek getirildiği hastanede hayatını kaybetmişti. Darp sonucu öldüğü tespit edilen bebeğin annesi ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

Antalya'da bir yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anne ile birlikte yaşadığı kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık anne Aygül Ç, önceki savunmalarını yinelediğini, işitme engeli olduğu için kendini yeterince ifade edemediğini öne sürdü.

Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Aygül Ç, "Ben bebeğime bir şey yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi. Sanık Ahmet Ö. ise olay günü çalıştığını, bebeğe bir şey yapmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan anne Aygül Ç'yü "altsoydan birini kasten öldürme", Ahmet Ö'yü ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanıkların pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden Aygül Ç, bir yaşındaki bebeği Toprak'ı 18 Temmuz 2023'te Aksu Semt Polikliniği'ne götürmüş ve kanepeden düştükten sonra rahatsızlandığını söylemişti. Vücudunda darptan kaynaklanan morlukların olduğu tespit edilen bebek, poliklinikteki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bebeğin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından gözaltına alınan Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. tutuklanmıştı.

El kadar bebeğini döverek öldüren anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBerkee Can:

hayret bu üşkede dalet varmıudı zalime hakettiği cez varmıydı helal olsun hakime diğer hakim ve svcılarada örnek olır inşallah

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Hakimde varmış adalet ülkeyi katma

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