Anne ve Oğulun Cenazeleri Bozkurt'a Getirildi

Anne ve Oğulun Cenazeleri Bozkurt'a Getirildi
Güncelleme:
Cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri Ankara'da otopsinin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirildi. Soruşturma devam ediyor, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

CENAZELER BOZKURT'A GETİRİLDİ

Dün cansız bedenleri bulunan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri Ankara'da yapılan otopsinin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirildi. Bozkurt Belediyesine ait cenaze aracıyla getirilen anne ve oğlunun cenazeleri, Bozkurt Merkez Camisinde yıkandıktan sonra gasilhaneye alınacak. Huriye Helvacı ve Osman Helvacı'nın ailesinin İstanbul'da bir televizyon programına katılmaları nedeniyle cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeler, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Bahçe Mezarlığı'nda defnedilecek.

GÖZALTI KARARI YOK

Öte yandan anne ve oğlunun ölümüyle ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmuyor. İlk incelemede kıyafetleri çıkarılmış halde bulunan Huriye Helvacı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası ile darp izine rastlanmadı. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildiği belirtilerken, anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
