Anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü(2) - Haberler

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Anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü(2)

Demirören Haber Ajansı - Onur Kaya - Güncel
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Anne, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü(2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldüren Sevda K., emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldüren Sevda K., emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Ellerine arkadan kelepçe takılan Sevda K.'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Çerkezköy, Tekirdağ, Engelli, Güncel, Haberler

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