Anket: Fransa'da halkın yüzde 45'i verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirildi

Fransa'da yapılan anket, halkın yüzde 45'inin verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirildiğini ortaya koydu.

Fransız araştırma şirketi Ipsos'un dijital araştırma birimi Ipsos Digital, 13-18 Mayıs tarihleri arasında Fransızların siber saldırıları nasıl algıladığına ilişkin anket yürüttü.

Fransa'da siber güvenlik konusunda destek sağlayan "Cybermalveillance" adlı platform, yaşları 18 ile 75 arasında değişen 2 bin Fransız'ın katıldığı anketin sonuçlarını internet sitesinde yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, Fransız halkının neredeyse yarısı verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirilirken vatandaşların siber tehditler konusundaki farkındalığı arttı.

Verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirilen Fransızların oranı, geçen yıla göre yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseldi.

Verilerinin sızdırıldığını öğrenen vatandaşların yüzde 59'u tanımadıkları kişilerden gelen e-posta, SMS ve aramalara dikkat ettiğini, yüzde 53'ü şifrelerini değiştirdiğini, yüzde 44'ü banka hesaplarıyla ilgili kontrollerini artırdığını belirtti.

Vatandaşların yüzde 53'ü, siber ortamda karşılaştıkları en önemli tehdidin e-posta ve SMS yoluyla oltalama dolandırıcılığı olduğunu açıkladı.

Cybermalveillance platformundan anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Veri sızıntıları, Fransız siber ortamında kalıcı olarak yerleşirken, bunların gelecekteki sonuçlarından endişe edilmeli." denildi.

Açıklamada, vatandaşların kişiye özel dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA