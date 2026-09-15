Haberler

Anket: Fransa'da halkın yüzde 45'i verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirildi

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da yapılan anket, halkın yüzde 45'inin verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirildiğini ortaya koydu.

Fransa'da yapılan anket, halkın yüzde 45'inin verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirildiğini ortaya koydu.

Fransız araştırma şirketi Ipsos'un dijital araştırma birimi Ipsos Digital, 13-18 Mayıs tarihleri arasında Fransızların siber saldırıları nasıl algıladığına ilişkin anket yürüttü.

Fransa'da siber güvenlik konusunda destek sağlayan "Cybermalveillance" adlı platform, yaşları 18 ile 75 arasında değişen 2 bin Fransız'ın katıldığı anketin sonuçlarını internet sitesinde yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, Fransız halkının neredeyse yarısı verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirilirken vatandaşların siber tehditler konusundaki farkındalığı arttı.

Verilerinin ele geçirildiği konusunda bilgilendirilen Fransızların oranı, geçen yıla göre yüzde 30'dan yüzde 45'e yükseldi.

Verilerinin sızdırıldığını öğrenen vatandaşların yüzde 59'u tanımadıkları kişilerden gelen e-posta, SMS ve aramalara dikkat ettiğini, yüzde 53'ü şifrelerini değiştirdiğini, yüzde 44'ü banka hesaplarıyla ilgili kontrollerini artırdığını belirtti.

Vatandaşların yüzde 53'ü, siber ortamda karşılaştıkları en önemli tehdidin e-posta ve SMS yoluyla oltalama dolandırıcılığı olduğunu açıkladı.

Cybermalveillance platformundan anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Veri sızıntıları, Fransız siber ortamında kalıcı olarak yerleşirken, bunların gelecekteki sonuçlarından endişe edilmeli." denildi.

Açıklamada, vatandaşların kişiye özel dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA
UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi

UEFA'dan beklenen açıklama geldi! Türkiye'ye kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil

Telefondaki mesajlarla skandal patladı! 16 yaşındaki öğrencisiyle...
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı

Tek bir yalanla 1,5 milyon liralık vurgun yapacaktı! Böyle yakalandı
Yanlış kuponu oynadı, 6 milyon lira kazandı

Kazayla milyoner oldu! Yok böyle hikaye
'Tamir' vaadiyle tam 12 kişiyi dolandırdı! Baskılı tişörtü de var

Bunları evinize almayın! Tam 12 kişiyi bu yöntemle çarptı
Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi! 15-20 yıl şartı koydular

Yeşil pasaport için yeni meslek grubu sıraya girdi
Thomas Reis Trabzonspor'da

Uçak indi! Trabzonspor, yeni hocasına kavuştu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken 'Erdoğan' çıkışı

"Adeta önümüz açıldı" dedi, Erdoğan'dan özellikle bahsetti