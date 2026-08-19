Gençler yapay zekaya temkinli yaklaşıyor

ABD'de yapılan ankete göre, ülkedeki genç yetişkinlerin çoğunluğu, yapay zekanın giderek yaygınlaşan kullanımına "daha endişeli ve temkinli" yaklaşıyor.

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi, 22-28 Haziran tarihlerinde ABD'li yetişkinlerin yapay zekaya ilişkin yaklaşımını araştıran anket yaptı.

3 bin 488 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankette, ülke genelinde yapay zekaya yönelik temkinli yaklaşımda önceki yıllara kıyasla artış olduğu görüldü.

18-29 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 55'i, yapay zekanın günlük yaşamda artan rolü konusunda heyecandan çok endişe duyduklarını belirtti. Bu oran 2024'te yüzde 39, 2021'de ise yüzde 31 seviyesindeydi.

Yapay zekanın ABD'deki iş sayısında azalmaya yol açacağını düşünen genç yetişkinlerin oranı 2024'te yüzde 61 iken yeni yapılan ankette yüzde 73'e yükseldi.

Kaynak: AA