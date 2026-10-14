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Ankara Yenimahalle'de taksi sürücüsünün silahlı saldırısında 1 kişi ağır yaralandı

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Ankara Yenimahalle'de akşam saatlerinde silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Saldırının taksi sürücüsü tarafından yapıldığı belirtilirken, kimliği belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, S.G. isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ağır yaralandığı tespit edilen S.G, hastaneye kaldırıldı.

S.G'nin bindiği ticari taksinin bagajından eşyalarını aldıktan sonra binaya doğru yürüdüğü sırada taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.G'yi tabancayla ateş ederek yaralayan kimliği belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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