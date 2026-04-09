Ankara Valisi Şahin Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şahin, kutlama mesajında, kamu düzenini tesis etmek, toplumun huzur ve güven ortamını koruyup daim kılmak, vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla büyük bir sorumluluk üstlenen Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Emniyet teşkilatının kurulduğu günden bu yana değişen şartlara hızla uyum sağlayarak kendini sürekli yenilediğini ifade eden Şahin, polisin anayasal haklar ve hukuki normlar çerçevesinde kamu düzenini koruyarak, suç ve suçluyla etkin mücadele ettiğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik hayati görevleri büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirdiğini aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan görev anlayışıyla hareket eden teşkilatımız, sahip olduğu tecrübe, güçlü kurumsal yapısı ve teknolojik imkanlarıyla ülkemizin en önemli güvenlik unsurlarından biri olmayı sürdürmektedir. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her türlü şart altında görev yapan emniyet mensuplarımız, sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşlarımızla kurdukları güçlü iletişim, yardımsever yaklaşımları ve fedakarlıklarıyla toplumun gönlünde müstesna bir yer edinmektedir. Milletimizin desteğini her zaman yanında hisseden Türk Polisi, bu güçle görevini daha etkin ve kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatan uğruna hayatını feda eden aziz şehit polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başında bulunan tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."