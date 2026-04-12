Ankara Valisi Şahin'den "Nezaket Haftası" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Ankara Valisi Vasip Şahin, Nezaket Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, nezaketin toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Şahin, nezaketin eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda kalıcı bir davranış kültürüne dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, "Nezaket Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, nezaketin bireyler arasındaki bağı güçlendiren, toplumsal güven duygusunu pekiştiren ve ortak yaşam kültürünün en önemli dayanaklarından biri olan temel bir değer olduğunu belirtti.

Toplumsal hayatın huzur, saygı ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine kakı sunan bu anlayışı pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Nezaket Haftası'nı Ankara'da idrak etmenin memnuniyetini yaşadıklarını aktaran Şahin, iletişim biçimlerinin hızla değişmesiyle birlikte kullanılan dil ve sergilenen tutumların öneminin arttığına işaret etti.

Özellikle çocuk ve gençler arasında zaman zaman karşılaşılan akran zorbalığı ile dijital ortamlardaki olumsuz iletişim örneklerinin, empati, saygı ve anlayış temelli bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Şahin, bu yönüyle Nezaket Haftası'nın yalnızca bir farkındalık çalışması olmadığının, aynı zamanda toplumsal değerleri yeniden hatırlatan önemli bir imkan olduğunun altını çizdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Nezaketin hayatın her alanına yansıması, belirli bir zaman dilimiyle sınırlı kalmamalı, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda kalıcı bir davranış kültürüne dönüşmelidir. İnanıyoruz ki küçük bir tebessüm, içten bir selam ve saygılı bir yaklaşım, bireylerin hayatında olduğu kadar toplumun genelinde de güçlü ve kalıcı etkiler oluşturacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Nezaket Haftası'nın ilimizde birlik, saygı ve anlayış kültürünü daha da güçlendirmesini temenni ediyor, katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
