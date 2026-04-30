Haberler

Ankara Valiliğine Yakup Canbolat atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla emniyet genel müdürlüğü, valilikler ve üst düzey kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı. Kararla Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valiliğine atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Ankara Valisi Vasip Şahin seçildi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına ise Füsun Arslantosun ile Alper Görkem Aksu getirildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALİ FİDAN ATANDI

Kararla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alınırken, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Aydın Valiliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Valiliğine ise İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük getirildi. Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Nevşehir Valiliğine atandı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne getirildi.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE MAKSUT YÜKSEK ATANDI

Emniyet teşkilatındaki atamalar kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç Konya İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis Başmüfettişi Aydın Karan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ise Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
