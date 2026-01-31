Haberler

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kampüsünde Yaşayan Köpeklerin Toplatıldığını İddia Eden Öğrenciler, Üniversite Yönetimine Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ve mezunları, kampüslerinde yaşayan köpeklerin anestezik madde ile toplandığını iddia ederek üniversite yönetimine karşı protesto düzenledi. Öğrenciler, hayvanların yaşam hakkı için durumu çözmeye çalışırken kampüs içinde başka hayvanların kesildiğini de ortaya çıkardılar.

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, Veteriner Fakültesi kampüsünde yıllardır yaşayan köpeklerin öğrenciler yokken anestezik madde kullanılarak toplatıldığını iddia ederek üniversite yönetimine tepki gösterdi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsünde uzun süredir yaşayan, yaşlı ve sağlık kontrolleri yapılan köpeklerin, fakülte dekanlığının talebiyle sabah saatlerinde toplatıldığı iddia edildi. Ankara Üniversitesi öğrencileri ve mezunları, kampüs içinde toplanarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsünde uzun yıllardır  yaşayan, yaşları ortalama 10 ve üzeri olan, sakin, sağlık takipleri yapılan ve uyumlu köpeklerimiz Dekanlık tarafından yapılan acil toplama isteğiyle bugün sabah 09.00'da öğrencilerin hiçbiri okulda değilken anestezik madde atılması ile toplatıldı. Daha önce yapılan toplama sonrası çözüm için gittiğimiz Veteriner Fakültesi Dekanlığı bizimle görüşmeyi kabul etmeyerek, yetkimiz değil demiştir. Bunun uzerine Ziraat Fakültesi ekanlığı ile yaptığımız görüşmede 15 Şubat'a kadar toplama yapılmayacağının sözünü almışken, Fakülte ve Üniversite yönetimi ile görüşmelerimiz devam ederken ve çözüm önerilerinizi sunmak için rektörlükten randevumuz varken bugün bizleri oyaladiklari kesin kanıtlanmış oldu.

Bizler kampüs hayvanlarının yaşam hakkı için iş birliği ve sulh içinde durumu çözmeye yanaşırken, yönetimin bu acil toplama ile bizlere yalan söylemesini kabul etmiyoruz. Ayrıca bizler köpekleri kampüs içerisinde ararken anatomi ve patoloji dersliğinde bulunan inşaat alanına girdiğimizde şok olduğumuz bir olayla karşılaştık. İnşaat çalışanlarının bir kamyon dolusu koyun getirdiği ve kamyon arkasına bağladığı bir iple koyunları kestiğini ve inşaat için 'kan akıttığını' beyan etti. Engellemelerimize karşı nekropsi (otopsi) salonunundan bahsederek 'siz de hayvan kesiyorsunuz biz de keseriz' diyerek hayvanları öldürmeye devam ettiler. Olaya ilişkin gerekli şikayetler tarafımızdan polislere yapıldı. Kampüs içerisinde yaşayan sakin köpeklerin yaşamasına kastedilirken kampüs içerisinde hayvan öldürülmesine müsaade eden yönetimi açıklama yapmaya davet ediyoruz ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

Kıyafet mağazasında korkunç olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fatih Ürek'in vefatından sonra İzzet Çapa'dan ortalığı karıştıracak paylaşım

Ünlü işletmecinin paylaşımı ortalığı karıştıracak: İnsanda utanma olur
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray

Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam