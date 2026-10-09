Haberler

Ankara Tren Garı önündeki anma nedeniyle Cumhuriyet Caddesi yarın trafiğe kapanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne göre, Ankara Tren Garı önünde yarın düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin belirli bölümü çift yönlü kapanacak, alt geçit hariç yan varyantlarda geçiş olmayacak.

Ankara Tren Garı önünde yarın düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Tren Garı Kavşağı ile kavşağa açılan yan varyantların tamamında (alt geçit hariç) araç geçişine izin verilmeyecek.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Yasa dışı bahis parasını kuyumcuya aktaran 12 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul'da 150 milyon liralık operasyon! 12 şüpheli gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

Böylesini kendisi bile beklemiyordu! Tam 3 yıl sonra yeniden...
TFF, toplantının ardından yeni atamaları da duyurdu

TFF, yeni atamaları da duyurdu
Tepki çeken 'Hayırlı olsun' ziyareti! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi

Tepki çeken ziyaret! Yorum bombardımanına tutulunca paylaşımı sildi
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı

Herkes onu bu fotoğrafıyla tanıdı! İşte Meryem'in yeni hedefi

Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var

Özgür Özel: Amcamdan özür dilerim ama...
Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı