Sağlıkta Şiddete Dikkat çekildi

Ankara Tabip Odası (ATO), "Sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarımızda karşılaştığımız şiddet durdurulamaz bir boyuta ulaştı. 5 dakikalık muayene süreleri, her geçen gün niteliği düşen sağlık hizmeti, mesleki özerkliğe yönelik müdahaleler, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin tükenmişliği, derinleşen ekonomik kriz ve sosyal sorunlar, hastalarla hekimleri karşı karşıya getiren politikalar, mesleğimizin değersizleştirilmesi, sağlıkta şiddete davetiye çıkaran faktörlerdir" açıklamasını yaptı.

Ankara Tabip Odası, Konya'da görev yapan aile hekimi Ahmet Tolu'nun çalıştığı aile sağlığı merkezinde Y.M. isimli müezzinin saldırısına uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu görevi başında hasta yakını tarafından darp edildi. Muayene sırası nedeniyle çıkan tartışmada meslektaşımızın odasına giren saldırgan Dr. Ahmet Tolu'nun parmağını ısırdı ve yumrukla saldırdı. Sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarımızda karşılaştığımız şiddet durdurulamaz bir boyuta ulaştı. Ülkemizde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 84'ü görevi başında en az bir kere sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalıyor.

5 dakikalık muayene süreleri, her geçen gün niteliği düşen sağlık hizmeti, mesleki özerkliğe yönelik müdahaleler, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin tükenmişliği, derinleşen ekonomik kriz ve sosyal sorunlar, hastalarla hekimleri karşı karşıya getiren politikalar, mesleğimizin değersizleştirilmesi, sağlıkta şiddete davetiye çıkaran faktörlerdir. Hiçbir hekimin ve sağlık çalışanının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmadı. Sağlıkta şiddete karşı cezasızlığın son bulması için Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasası yürürlüğe konmak zorundadır. Bu kapsamda, sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçlarda cezalar artırılmalı ve cezasızlık son bulmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda 'Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet' başlığıyla yeni bir suç kategorisi tanımlanmalıdır. Sağlık kuruluşlarına silahla girilmesi yasal düzenlemelerle engellenmelidir."

