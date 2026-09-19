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Ankara Tabip Odası, Psikiyatri Derneği'nin X erişim engeli talebine tepki gösterdi

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Ankara Tabip Odası, Psikiyatri Derneği'nin X erişim engeli talebine tepki gösterdi
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Ankara Tabip Odası, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin X hesabına erişim engeli talebine tepki gösterdi. Açıklamada, bunun ifade özgürlüğüne, bilimsel özerkliğe ve toplumun doğru sağlık bilgisine erişim hakkına ciddi müdahale olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin resmi X hesabına erişim engeli getirilmesinin talep edilmesine tepki gösterilerek, "Bilimsel ve mesleki faaliyet yürüten bir uzmanlık derneğinin kamuoyuyla iletişim kurduğu bir kanalın kapatılmasının istenmesi, ifade özgürlüğüne, bilimsel özerkliğe ve toplumun doğru sağlık bilgisine erişim hakkına yönelik ciddi bir müdahaledir" denildi.

Ankara Tabip Odası'ndan, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin resmi X hesabına erişim engeli getirilmesinin talep edilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin ilgili mevzuata göre kurulmuş, bilimsel ve mesleki faaliyet yürüten tıp uzmanlık derneği olduğu belirtildi.

Açıklamada, derneğin kamuoyuyla iletişim kurduğu kanalın kapatılmasının istenmesine tepki gösterilerek, bunun "ifade özgürlüğüne, bilimsel özerkliğe ve toplumun doğru sağlık bilgisine erişim hakkına yönelik ciddi bir müdahale" olduğu ifade edildi.

Ankara Tabip Odası'nın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konusunda bilimsel bilgiye dayalı görüşlerin dile getirilmesi suç değildir; hekimlerin ve uzmanlık derneklerinin bilimsel gerçekleri toplumla paylaşması mesleki sorumluluklarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu tür erişim engelleri yalnızca meslek örgütlerinin iletişim kanallarını değil, hekimlerin bilimsel bilgiyi paylaşma ve toplumun doğru sağlık bilgisine ulaşma imkanını da sınırlandırmaktadır.

Ankara Tabip Odası olarak Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bilimsel ve mesleki özerkliğinin yanındayız ve bilimsel faaliyetlere yönelik bu tür kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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