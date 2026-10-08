Ankara Tabip Odası, 18 aydır Onur Kurullarındaki disiplin boşluğuna dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının Onur Kurullarının disiplin yetkisinin askıya alınması nedeniyle binlerce dosyanın sonuçlandırılamadığını açıkladı. ATO, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının üzerinden 18 ay geçmesine rağmen gerekli yasal düzenlemenin yapılmadığını belirterek, durumun hem hekimler hem de toplum sağlığı açısından ciddi sorunlar doğurduğunu bildirdi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu, TTB ve tabip odalarının disiplin yetkilerinin askıya alınması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ATO Genel Sekreteri Dr. Zafer Çelik, etik ihlal iddialarının tabip odalarının yönetim kurullarınca soruşturulduğunu ve Onur Kurullarında karara bağlandığını hatırlatarak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından bu yana geçen 18 ayda yasal boşluğun giderilmediğini söyledi.

"SADECE ANKARA TABİP ODASI'NDA 414 DOSYA BİRİKTİ"

Basın açıklamasını okuyan Dr. Fuat Kalyoncu, 65 tabip odasında sonuçlandırılmayı bekleyen binlerce soruşturma dosyası bulunduğunu belirterek, "Sadece Ankara Tabip Odası'nda 16 Eylül 2026 itibarıyla sonuçlanmamış 414 dosya mevcuttur" dedi.

Kalyoncu, dosyaların hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlardan gelen şikayetler üzerine açıldığını söyledi.

Yasal düzenlemenin yapılmamasının, etik kurallara aykırı davrandığı öne sürülen hekimlerin yaptırımsız kalmasına yol açabildiğini belirten Kalyoncu, aynı zamanda haklarında şikayet bulunan hekimlerin kendilerini savunup aklanma imkanının da ortadan kalktığını ifade etti.

"YASAL BOŞLUK TOPLUM SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR"

Kalyoncu, hekimlik mesleğinin özdenetiminin tabip odalarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, idari veya siyasi kurumların denetim mekanizmalarının meslek örgütlerinin bağımsız özdenetiminin yerini tutamayacağını söyledi.

Disiplin mekanizmasındaki boşluğun yalnızca hekimleri değil, sağlık hizmetinin niteliğini ve toplumun sağlık hizmetlerine erişimini de etkilediğini belirten Kalyoncu, meslek etiğine uygunluğun nitelikli sağlık hizmetinin bir parçası olduğunu vurguladı.

"CEZASIZLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

ATO Hukuk Bürosundan Avukat Tonguç Cankurt, Anayasa Mahkemesi kararından önce verilen bazı disiplin cezalarının da yasal boşluktan etkilendiğini belirtti.

Cankurt, "Kesinleşmiş idari mahkeme kararları dışındaki soruşturma dosyalarının konusu ne olursa olsun ciddi bir cezasızlık riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz" dedi.

Cankurt, tabip odalarına gelen dosyalarda etik dışı reklam, abartılı sosyal medya paylaşımları, yetkisiz tıbbi işlemler, tıbbi hata ve ihmal, yayın etiği ihlalleri ile cinsel saldırı ve şiddet iddialarının yer aldığını söyledi.

"ONUR KURULLARI HEKİMLERİN AKLANMASI AÇISINDAN DA ÖNEMLİ"

ATO Onur Kurulu Üyesi Dr. Mine Önal, Onur Kurullarının yalnızca ceza veren yapılar olmadığını, haklarında şikayet bulunan hekimlerin savunma yapabilmesi ve gerektiğinde aklanabilmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

ATO Onur Kurulu Üyesi Dr. Ömer Cengiz de meslek örgütlerinin özdenetiminin hekimlerin yanı sıra hastaların ve toplumun korunması açısından gerekli olduğunu söyledi.

Toplantının kapanışında konuşan Dr. Zafer Çelik, "Meslek örgütlerinin güçlü olması, halk sağlığının da güçlü olması gerektiği sonucunu doğurur" dedi.

Kaynak: ANKA