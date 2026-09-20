Ankara Pursaklar'da önünü kesip tehdit eden kişi görüntüler sonrası tutuklandı

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücünün önünü otomobiliyle keserek tehdit eden kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sun Sokak'ta dün seyir halindeki bir aracın önü başka bir araç tarafından kesildi.

Sürücünün tehditlerde bulunarak aracından inmesi ve araçta bulunan kişilerin üzerine yürümesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahse konu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Z.K. olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu olarak Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Z.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA