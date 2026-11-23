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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 125 sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarına yönelik Polatlı genelinde 10 şüpheli hakkında işlem başlattı. Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda bin 125 adet sentetik ecza, esrar, metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, araç içerisindeki oje şişesinde sıvı maddeler ile uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilere ait cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde incelemelerin sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanırken 1 kişi de serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı