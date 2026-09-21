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Ankara Polatlı'da motosiklet park halindeki TIR'a çarptı, sürücüsü ağır yaralandı

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Ankara Polatlı'da motosiklet park halindeki TIR'a çarptı, sürücüsü ağır yaralandı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, İMKB İlköğretim ve Ortaokulu önünde meydana gelirken, sürücü Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü M.B.(16), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi İMKB İlköğretim ve Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. M.B. yönetimindeki motosiklet, park halinde bulunan TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan M.B., ambulans ile Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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