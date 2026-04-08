ABB, 4 yeni metro hattı için ihale sürecine hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni metro projeleri için ihale sürecine hazırlanıyor. Toplam uzunluğu 44 kilometreyi aşan projeler, mevcut ve büyüyen yerleşim alanlarını metro ağına bağlayarak ulaşımı hızlandırmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ulaşım altyapısını güçlendirecek metro projeleri için ihale sürecine hazırlanıyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni raylı sistem hatlarının projeleri tamamlandı.

Ankara'nın mevcut ve büyüyen yerleşim alanlarını metro ağına bağlayacak yatırımlarla, ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, 9,36 kilometrelik M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca Uzatma Hattı, 15,25 kilometrelik M5 Kızılay-Dikmen Hattı, 12,5 kilometrelik M6 Çayyolu-Sincan Bağlantı Hattı ve temeli atılan 7,43 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu Hattı hayata geçirilecek.

Toplam uzunluğu 44 kilometreyi aşan, 30'dan fazla istasyonun planlandığı projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onay süreçleri tamamlandı.

M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca Uzatma Hattı ise yatırım programına alındı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
