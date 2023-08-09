Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Nallıhan-Ankara kara yolunun Eymir köyü mevkisinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsünün eşi ve oğlu ile çöp kamyonu sürücüsü ve bir yolcu da yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Nallıhan- Ankara kara yolunun Eymir köyü mevkisinde Ömer A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile O.Ç. yönetimindeki çöp kamyonu çarpıştı.
Kazada, Ömer A. ve beraberindeki Necati Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün eşi S.A. ile oğlu Ö.H.A. ile çöp kamyonu sürücüsü O.Ç. ve beraberindeki Y.K. ise sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel