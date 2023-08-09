Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Nallıhan-Ankara kara yolunun Eymir köyü mevkisinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsünün eşi ve oğlu ile çöp kamyonu sürücüsü ve bir yolcu da yaralandı.