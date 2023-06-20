Ankara'da sağanak yağışlar ilçelerdeki köyleri de olumsuz etkiledi. Haymana ilçesinin Söğüttepe köyünde yağmur nedeniyle derenin debisinin artması, köylüleri tedirgin etti. Söğüttepe Muhtarı Yaşar Gül, derenin ıslah edilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Ankara'nın Haymana ilçesi Söğüttepe köyü de aşırı yağışlardan olumsuz etkilendi. Dere yatağının etrafındaki evlerin selden dolayı tehdit altında olduğunu belirten Söğüttepe Muhtarı Yaşar Gül, derenin ıslah edilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Ankara'da sağanak yağışlar ilçelerdeki köyleri de olumsuz etkiledi. Haymana ilçesinin Söğüttepe köyünde yağmur nedeniyle derenin debisinin artması, köylüleri tedirgin etti.

Söğüttepe Muhtarı Yaşar Gül, "Bu dere yatağının ıslahı için Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge'ye dilekçe verdim gelip bakıyorlar. Diyorlar ki, 'Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin işidir.' Ankara Büyükşehir Belediyesi de burasının ASKİ 5. Bölge'nin işi olduğunu söyledi. Biz bu durumda ne yapacağız? Bizim köyün eşdeğerinde olan bazı mahallelerin dere yatağı 5. Bölge tarafından yapıldı ama bizimki yapılmadı. olan dere yatağındaki bazı mahalleler yapıldı."