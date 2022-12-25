Ankara Müftüsü'nün "Eti helaldir" dediği zebra Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde var

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, çok konuşulacak bir fetva verdi. Çınar'ın fetvasında zebra ve çekirge etinin helal olduğu belirtildi. Zebra ise Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde ziyaretçilerin görmesi açısından bulunuyor. Fetva sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, helal olan kara hayvanlarıyla ilgili dikkat çeken bir fetvaya imza attı. Çınar, Türkiye'de sadece hayvanat bahçesinde bulunan, etinin satışının yapılmadığı zebrayı da 'etinin yenmesi helal' hayvanlar arasında gösterdi.

KİLOSU 4 BİN TL'YE SATILIYOR

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Ankara Mütfüsü Hasan Çınar, eti helal olan kara hayvanları ile ilgili bir fetva verdi. ABD'de kilosu ortalama 4 bin liraya satılan, Türkiye'de ise sadece hayvanat bahçesinde bulunan zebra da bu listedeydi.

TÜRKİYE'DE SATILMIYOR

Çınar, helal olan kara hayvanları olarak, koyun, keçi, deve, bağırtlak kuşu, dağ keçisi, ceylan, zebra ve çekirge gibi hayvanları gösterdi. Çınar'ın 'helal' olarak ifade ettiği zebra eti Türkiye'de satılmıyor.

Hatta ABD'de bile satışa çıkmasından sonra konu dünya genelinde de tartışılmıştı. Zebraların bazı türleri tükendi, bazı türleri de nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar listesinde.