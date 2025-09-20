Ankara Kültür Yolu Festivali'nde Mehteran Konseri

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından konser verildi.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilen konserde izleyicilere, mehter müziğinin tarihi gelişimi, sancakların anlamı ve mehter takımlarının özellikleri hakkında bilgi verildi.

Buna göre, dünyanın en eski askeri bandolarından biri olarak bilinen Mehteran Birlik Komutanlığının kökleri, 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Hükümdarı 2. Gıyaseddin Mesut'un Osmanlı Beyliği'ne davul ve sancak göndermesine dayanıyor.

Osmanlı döneminde savaş alanlarında askerlere moral veren ve milli-manevi duyguları pekiştiren mehter müziği, aynı zamanda saraylarda ve halkın huzurunda icra edilen bir gelenek olarak yüzyıllardır yaşatılıyor.

Konserde Emir-i Alem Bando Albay Deniz Ergün komutasındaki Mehteran Birliği, "Plevne Marşı" ve "Genç Osman" gibi sevilen mehter marşlarını seslendirdi.

Etkinlikte, mehter müziğinin hem askerlere cesaret ve coşku veren hem de Türk müzik kültürünün simgelerinden biri olarak geçmişten günümüze aktarılan bir miras olduğu vurgulandı.