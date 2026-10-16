Ankara Kızılcahamam'da Işık Dağı mevsimin ilk karıyla kaplandı

Ankara Kızılcahamam'da Işık Dağı mevsimin ilk karıyla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentte etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yüksek kesimlere mevsimin ilk karını getirdi. Kızılcahamam'daki 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı beyaz örtüyle kaplanırken kent merkezinde ve alçak kesimlerde aralıklı sağanak görüldü.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren başkentte mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentteki yüksek rakımlı bölgelerde kış havası hakim oldu.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili olurken şehir merkezinde ve alçak kesimlerde ise aralıklı sağanak görüldü.
Kaynak: AA