Ankara Keçiören'de sahte alkol satış iddiasına baskın yapıldı, 167 litreye el konuldu

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ANKARA, – ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, 167 litre sahte alkol ele geçirirken, satışını yaptığı öne sürülen bir kişiyi de gözaltına aldı.

Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta bir evden sahte alkol satışının yapıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, harekete geçti. Petshop işleten Ş.B.'nin, Telegram üzerinden sipariş veren müşterilerine iş yerinin yan binasının 1'inci katında bulunan evinden sepetle sarkıttığı sahte alkolleri sattığı belirlendi. Adrese baskın yapan ekipler, 40 şişe ve 29 bidon içerisinde toplam 167 litre sahte alkol ele geçirdi. Ş.B.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı