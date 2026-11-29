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Ankara'nın Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı, 4 kilo 520 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Gölbaşı ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 132 kök Hint keneviri, 554 gram esrar ile yetiştirme ve paketleme malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: AA