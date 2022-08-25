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Ankara haber: Etimesgut'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Ankara haber: Etimesgut'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ankara haberi... Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Piyade Mahallesi 2022 Cadde'de 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede çatının tamamını kapladığı yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını kısa sürede söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Sertaç Bulur - Güncel

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