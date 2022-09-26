Ankara haber: Çubuk'ta köprü korkuluğundan düşen çocuk yaralandı
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Gelen Ankara haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde, çıktığı yaya köprüsü korkuluğundan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, çıktığı yaya köprüsü korkuluğundan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yeşil Çubuk Parkı'ndan geçen Çubuk Çayı üzerinde bulunan yaya köprüsü korkuluğuna oyun amacıyla çıkan 12 yaşındaki Y.K.D, su bulunmayan çayın beton yatağına düştü.
Yaralanan çocuk, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel