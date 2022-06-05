Ankara'daki Kululu bürokratlar memleketlerinde bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'daki Kululu bürokratlar memleketlerinde bir araya geldi

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
 - Güncelleme:
Ankara'daki Kululu bürokratlar memleketlerinde bir araya geldi

Kulu'da doğmuş büyümüş ve Ankara'da yaşayan bürokratlar, Kulu Sevdalıları Platformu üyeleri Kulu'da toplandı.

Kulu'da doğmuş büyümüş ve Ankara'da yaşayan bürokratlar, Kulu Sevdalıları Platformu üyeleri Kulu'da toplandı.

Ankara'da yaşayan Kululu bürokratlardan oluşan Kulu Sevdalıları Platformu sekreteri Metin Çiğel, 7 yıldır her ay toplandıklarını anlattı.

Kulu için yapılacak yatırımlar için fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Çiğel, "Grubumuzda, üst düzey kamu bürokratları, doktorlar, profesörler, hukukçular, belediye yöneticilerimiz gibi ilçemiz insanları yer almaktadır. Faaliyetlerimiz ilçe belediyeleri ile ortak proje yapımı, bürokratik işlemlerde yardımcı olmak." dedi.

Üyeler ilçenin ve bölgenin en büyük sorunu olan kuraklığı ele aldı. İlçeye en yakın su kaynağı olan Kızılırmak'tan su getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ilçedeki dernekler faaliyetlerinden bahsederken, İlçe tarım ve hayvancılığın durumu tartışıldı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Hisarcık Kululu Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title