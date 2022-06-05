Ankara'daki Kululu bürokratlar memleketlerinde bir araya geldi - Haberler

Kulu'da doğmuş büyümüş ve Ankara'da yaşayan bürokratlar, Kulu Sevdalıları Platformu üyeleri Kulu'da toplandı.

Ankara'da yaşayan Kululu bürokratlardan oluşan Kulu Sevdalıları Platformu sekreteri Metin Çiğel, 7 yıldır her ay toplandıklarını anlattı.

Kulu için yapılacak yatırımlar için fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Çiğel, "Grubumuzda, üst düzey kamu bürokratları, doktorlar, profesörler, hukukçular, belediye yöneticilerimiz gibi ilçemiz insanları yer almaktadır. Faaliyetlerimiz ilçe belediyeleri ile ortak proje yapımı, bürokratik işlemlerde yardımcı olmak." dedi.

Üyeler ilçenin ve bölgenin en büyük sorunu olan kuraklığı ele aldı. İlçeye en yakın su kaynağı olan Kızılırmak'tan su getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ilçedeki dernekler faaliyetlerinden bahsederken, İlçe tarım ve hayvancılığın durumu tartışıldı.