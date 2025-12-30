Ankara'da yılbaşı kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

Haberler

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları nedeniyle şehir merkezindeki birçok yolun araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere çeşitli yolların kapatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla 31 Aralık'ta kent merkezindeki bazı yolların programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü, GMK Bulvarı, Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamı trafiğe kapatılacak.

Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddeleri de araç trafiğine kapalı olacak.

Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü de araç trafiğine kapatılacak.

İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokakları da trafiğe kapalı olacak.

İhtiyaç olması halinde kapatılacak yollar

Açıklamada, 31 Aralık akşamı ihtiyaç olması halinde, Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ile Kuleli caddelerinin tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
