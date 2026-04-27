Ankara'da yıkım çalışması yapılan 4 katlı binanın platformu çöktü
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU VE YOLUN YENİDEN ULAŞIMA AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
Ankara'nın Ulus semtinde yıkım çalışmaları yürütülen 4 katlı binaya ait platformun çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ulus'ta yıkım çalışmaları yürütüldüğü için etrafı demir koruyucu platformla çevrilen 4 katlı binanın platformu yola doğru çöktü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Platformun çökmesi esnasında bölgeden geçen 3 kişi yaralandı.
Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Göçük nedeniyle park halinde bulunan bir araçta da hasar oluştu.
Ekiplerin çalışması sonucu platform vinçle kaldırıldı, tedbir amaçlı kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.