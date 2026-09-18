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Ankara'da "yeni nesil suç örgütü" soruşturmasında 44 kişi tutuklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan yapılanmalara yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde söz konusu yapılarla irtibatlı olduğu belirlenen 105 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamındaki kişilerden 14'ünün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 1 şüphelinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Başsavcılık tarafından geriye kalan 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 58'i ise tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 58 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece, adli kontrol tedbiri uygulanan toplam şüpheli sayısı 25 oldu.

Kaynak: AA
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