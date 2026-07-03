Haberler

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada 55 tutuklama

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmada 55 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı, 30'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 90 şüpheli yakalandı. Felçili olan 1 şüpheli dışında gözaltındaki 89 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi. 85 şüpheli ise tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 85 şüpheliden 55'i tutuklanırken, 30'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış

Polisin kıskıvrak yakaladığı tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay
Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi

Deprem etkisi yaratan gelişme!
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonu kendisi için yaptığı yorum bomba
Leandro Trossard yaptığı tek hareketle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Tek hareketiyle 20 milyonluk camiayı heyecandan ayağa kaldırdı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı

Manchester City'nin yıldız ismi Nathan Ake, Süper Lig devinde!